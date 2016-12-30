﻿「尋外公記」原來是叔公 少女的童年守護神

十七歲少女上月一幕苦行十小時「尋外公記」，背後有一段笑中有淚的隔代親情。自幼失父的周慧賢，八年前隨母親從內地移居本港，由八十三歲叔公兼「外公」林克勤照料下成長，不料患腦退化症的林伯在上月底離開老人院後音信全無，嚇得慧賢六神無主，慌張地日夜四出尋找。林伯失蹤六十六小時後幸被警方尋回，但慧賢仍滿心愧疚，「公公是我童年的守護神，我卻無力反哺養育之恩，對不起！」記者：張琦、李殷



慧賢上月苦尋「外公」林伯一幕，賺人熱淚，原來林伯並非其真「外公」，真正身份是「叔公」。慧賢向本報細訴這段隔代親情的由來，在廣東江門出生的她，父母自小離異，她寄居親友家中，記憶中未曾與父親同住，與母親也素未謀面。直至慧賢六歲時，未婚港人叔公林伯與母親林淑芬相認，其後二人「親上加親」認作誼父女，林伯遂由慧賢叔公變成外公。



填補失去父親空虛



○八年隨母親移居香港後，九歲的慧賢居住在林伯位於白田邨狹小公屋單位內，「公公睡下格牀，我和媽媽睡上格，雖然擠迫，但這是我童年最快樂的時光。」她指，母親要上班，起居飲食由已退休的林伯照顧，他對她無微不至，當年正在白田天主教小學就讀二年級，林伯每天接送她上學，每次出入手牽手，下課後到街市買菜又替她揹書包，「雖然只是幾分鐘路程，但這是每天最開心的時刻！」



林伯對慧賢愛護有加，亦訓練她獨立。慧賢稱，在就讀五年級時，林伯要她嘗試自行上學，又省吃儉用綜援金，每天給她十元零用錢，「公公後來每十天給我一百元，讓我學習理財。」



老人看小孩，像看到生命和希望；小孩看到長者，看到人生奧秘。原本性格孤僻的林伯，與慧賢相處時豁然開朗，慧賢從林伯身上學懂不少知識，她的撚手小菜「香煎蛋包魚肉」，便是向外公偷師，「公公的烹調方法簡單，但很美味，光是煎午餐肉已令你垂涎欲滴！」她說林伯甚至教她「鋤大弟」及填寫六合彩彩票，更試過中獎三百多元。



歲月如梭，亭亭玉立的慧賢，中二起當兼職模特兒賺取書簿費和生活費用，以減輕家庭負擔，即使結識了男友，未有忽略林伯，不時帶同男友前去探望，「公公是我的至親，愛我的人也要愛他！」



無奈能力有限 沒法反哺



隨着林伯前年出現腦退化症狀，溫馨快樂時光變成憂慮日子。慧賢指，林伯有多次走失前科，上月初往廣東江門祭祖期間，林伯曾經走失，幸被母親尋回；上月十四日，林伯離開黃大仙寓所多時，被保安員在十七樓走廊尋獲，當時林伯聲稱自己是維修員，正在維修。至上月二十一日入住老人院，一星期後又擅自出走，失蹤六十六小時被警方尋獲。



自幼失去父愛的慧賢，坦言林伯是她童年的守護神，填補失父缺憾，讓她不孤單，可惜她能力有限，沒法仿效慈鳥反哺之恩，只能將責任交予老人院，對此感內疚，「雖然這是社會普遍問題，但年輕一輩也不能完全卸責，只好多點抽時間探望，希望公公諒解我的不孝。」



