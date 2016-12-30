﻿證監會禁林育瑋重投業界

證監會昨發出公告，指前滙豐金融持牌代表林育瑋在未經七名客戶授權下，替他們進行過百項交易，並引致重大損失，且提供虛假及具誤導性的帳戶資料，被終身禁止重投業界。滙豐金融因此要向受影響客戶賠償逾七千萬元。



證監會公告指，經調查發現林育瑋在一一年九月至一五年七月期間，在七名客戶的帳戶中進行了過百項未經授權交易，令他們蒙受重大損失。



林又向客戶提供虛假及具誤導性的帳戶資料，當中大幅誇大戶口價值，意圖向客戶隱瞞投資虧損的幅度，更偽造電話通話，過程中假裝與客戶對話並接獲他們的落盤指示，企圖掩飾其失當行為。



證監會認為，林的不誠實行為令人嚴重質疑其作為持牌人的資格，遂決定終身禁止他重投業界。



滙豐金融亦已因林的失當行為，需向受影響客戶支付逾七千萬元，以賠償他們的損失。