 Advertisement
  • 2016年12月30日 星期五
  • 18º
  • 55%
熱門： 宋熙年新婚熊貓攻擊飼養員信興酒樓偷海鮮你的名字

日報新聞 > 港聞

﻿鄭家純：明年樓市料平穩

2016-12-30 列印
■對於海航集團高價購入啟德住宅地皮，鄭家純笑言「唔識睇」。
Previous Next

　　政府早前推出「辣招」抑壓樓市，新世界發展主席鄭家純昨指，「辣招」或對交投有所影響，但由於目前市場仍有需求，預計對樓價影響不大，又指美國加息或令市民買樓成本上升，但實際影響仍要視乎加息的速度及幅度，他希望明年本港樓市平穩及健康發展。

　　對於中資海航集團高價購入啟德住宅地皮，鄭家純笑言「唔識睇」，但集團會參考經濟環境、地皮質素及市場需求因素決定會否增加在本港投地。此外，被問及新特首「心水」時，鄭指現時不宜揣測誰擔任下屆特首。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd