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﻿賊人撬窗潛村屋 掠逾160萬財物

2016-12-30 列印
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　　年近歲晚，市民防盜勿掉以輕心！西貢莫遮輋一村屋單位女戶主，昨外遊返家，發現窗門被撬毀心知不妙，懷疑被爆竊報警。警員到場，戶主經點算後，證實損失現金財物約值一百六十萬元。

　　現場為莫遮輋村一幢三層高村屋，女戶主姓萬（六十七歲），養有一隻唐狗，她在聖誕期間與親友外遊。昨晨九時許，她外遊回家發現單位有窗門被撬開，房間有搜掠痕跡報警。

　　警員到場，戶主經點算後，證實有八萬港元、一萬元人民幣、總值三十萬元的外幣及一批總值約一百二十萬元的首飾及手錶不翼而飛。警員調查後相信賊人趁事主外遊無人在家，撬窗入屋爆竊。事後翻看附近村屋閉路電視追緝賊人。警方提醒市民，年近歲晚應小心防盜，特別是長假期外遊時，要確保門窗鎖好。
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