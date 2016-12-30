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  • 2016年12月30日 星期五
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日報新聞 > 港聞

﻿回望2016

2016-12-30 列印
童心未泯 食物及衞生局局長高永文現身「香港醫學發展一百三十年」啟動禮，即場與副局長陳肇始及醫學院院長梁卓偉大玩「波波池」，暫且放下繁重的工作。關偉華攝
一較高下 亞洲最大郵輪「海洋贊禮號」抵港，商務及經濟發展局局長蘇錦樑出席歡迎儀式時，不忘與功夫熊貓連番過招，一較高下。李志湧攝
望天打卦 教育局局長吳克儉於開學日到天水圍循道衛理小學觀課，與學生們一同參與集體遊戲時，展露出童真一面。盧江球攝
暑氣全消 夏日炎炎，中環海濱舉行的海賊王水上嘉年華大受歡迎，場內的充氣水上滑梯更令玩家樂而忘返。蘇正謙攝
互相指責 立法會財委會審議高鐵超支撥款上，議員言詞針鋒相對，言行出位的民建聯議員蔣麗芸當日批評：「（李卓人）建議係廢廢哋」，火藥味十足。李志湧攝
以牙還牙 香港大學校務委員會主席李國章與港大校長馬斐森召開記者會，炮轟主持校委會會議時被學生圍堵大樓，記者捕捉到李國章把手指伸到嘴邊，疑似剔牙。黃賢創攝
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        回顧二○一六年，香港經歷大大小小的風波，但港人樂天知足，化悲憤為正能量，感染身邊人，總算是歡笑多於唏噓的一年。
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