﻿維港放煙花 商場開派對 今晚齊倒數 明年一定好

一年將盡，全港各區在今日除夕均有倒數活動，送舊迎新。今年維港煙花匯演將擴大規模，由八分鐘延長至十分鐘，維港海面將首次呈現如北極光的效果，上空更出現「20」字形煙花圖案，以慶祝香港明年回歸二十周年。多個商場、中環海濱嘉年華晚上均有表演節目，與市民開派對迎接新年，有大型商場預計今個除夕旺丁又旺財，酒吧業界亦估計今晚營業額將達逾億元。



今晚除夕倒數活動重頭戲、旅發局主辦的維港煙花匯演，注入多項新元素，十分鐘的匯演將出現「六星連環」、「蝴蝶飛舞」等新煙花圖案，中段會以煙火在維港上空顯示「20」字形圖案，並在海面營造向天鳴放二十響禮炮的景象，慶祝香港回歸二十周年。匯演結束後，維港海面更會繼續散發猶如北極光的特別燈光效果。



今天多雲 無礙賞煙花



在匯演舉行前，旅發局會在尖沙咀碼頭一帶舉行街頭倒數派對，邀請多位歌手獻唱，六座港島區建築物，亦會每隔十五分鐘於樓頂發放四色「許願流星」煙火。



天文台科學主任何宇恒指，冬季季候風今日會為本港帶來乾燥天氣，大致多雲，相信無礙市民觀賞煙花。警方預計今晚會有三十三萬名市民在維港兩岸觀賞煙花匯演，今午起會在港島及九龍一帶分階段封路和實施人流管制。



不少市民會趁除夕外出慶祝及消費，酒吧業協會副主席錢雋永看好今個除夕的市道，以人均消費五百元計算，有信心行業能維持去年約一億三千萬元營業額。



酒吧業料營業額破億元



半島酒店露台餐廳今日的除夕自助餐早前已爆滿，而帝京酒店花月庭的自助餐亦已接近爆滿。新鴻基地產（中國）董事馮秀炎預料，新地旗下十二個商場今日的人流及營業額，較去年升約一成至一成半。



各區亦有多個除夕倒數活動，商場apm今晚會有由意大利世界級雜技巨星Andrea Farnetani表演，新城市廣場則會嘗試創下在場數千名市民集體許願創舉。中環海濱舉行的友邦歐陸嘉年華今晚開放時間會延至翌日凌晨一時，以合家歡喜劇、街舞表演及DJ打碟與眾同樂。