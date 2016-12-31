﻿提四大標準 要全面反映港情 王光亞指 下屆特首須獲港人擁護

下屆特首選舉如箭在弦，國務院港澳辦主任王光亞上周接受新一期《紫荊雜誌》專訪時，談及下屆特首須具備的四大標準，包括愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人擁護，又明言港獨和自決嚴重衝擊「一國兩制」底線，在「一國兩制」下絕無港獨空間。



王光亞在訪問中表示，特首代表香港和中央，在中央角度，特首要準確地貫徹落實《基本法》，並且全面、準確、客觀地反映香港實情，亦要以符合香港法律及香港情況，向市民解釋及落實中央政策，故中央對特首的四大標準是愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人擁護。



向泛民發回鄉證是包容



他期望參選人明白特首的職責，以港人的長遠福祉為依歸，中央會觀察各參選人，分析和研究各人的施政理念和取向，冀選舉是理性、健康、富有建設性，呈現高度文明的選舉文化。



對於港獨問題，他重申港獨和自決「嚴重衝擊一國兩制的原則底線」，在「一國兩制」下絕無港獨的空間，若任其發展是失職失責，損害香港長遠利益，而釋法是「立下規矩，劃定了紅線」，豐富和完善「一國兩制」實踐，不存在干預香港法院。他認為，中央向泛民發回鄉證，是體現中央在政治上的包容，期望泛民能以積極、正面的心態與中央溝通。



另外，剛獲任命為港澳辦副主任的宋哲亦在《紫荊》撰文，指中央涉港外交的第一要務，是反對外部勢力干預及搞亂香港，外交部駐港特派員公署不允許任何外部勢力將香港變成反華、反共的「橋頭堡」和顏色革命的「試驗田」。他批評有國家利用香港「兩制」的特殊環境向中國搞小動作，強調外交部會對一些外國政要會見港獨人士進行「有理、有利、有節的鬥爭」。



