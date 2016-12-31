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﻿譚鐵牛出任中聯辦副主任

2016-12-31 列印
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　　國務院昨日公佈，委任中國科學院副院長譚鐵牛（見圖）出任中聯辦副主任，同時免去他在科學院的職務。

　　現年五十二歲的譚鐵牛出生湖南，畢業於西安交通大學，其後在英國帝國理工學院取得博士學位。他於九八年起在中國科學院任職，曾任自動化研究所所長，去年十月擢升為副院長後，兼任國際合作局局長、中科院信息化辦公室主任、中國人工智能學會副理事長等多個職位。

　　現時中聯辦主任為張曉明，副主任則有六位，分別是黃蘭發、楊建平、殷曉靜、林武、楊健和仇鴻。
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