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﻿「保衛香港運動」 元旦添馬公園集會

2016-12-31 列印
　　「保衛香港運動」將於明日元旦日下午，在添馬公園露天劇場舉行「團結好香港－反分裂、防政變、維護國家統一」集會，預計會有二百至三百人參加。團體主席傳振中認為，明年是香港回歸二十周年，但部份港人的國民身份認同，沒有因回歸而增強，甚至抗拒與內地交流，築起一道負面高牆，令民粹主義得以抬頭。

　　此外，團體早前以電話訪問一千四百名市民，結果顯示逾四成二人認為，下屆特首候選人應將《基本法》二十三條立法列入政綱，以應對「港獨」。
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