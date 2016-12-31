﻿死者上班僅四天 最後一天P牌司機撞車同事亡

長沙灣昨發生一死四傷車禍，一輛掛P牌五點五噸貨車，駛至明愛醫院附近呈祥道，司機欲切出最右快線時失控撞巴士尾。貨車嚴重損毀，跟車工人重傷被困，消防員救出送院證實死亡。車禍中兩車司機及兩名巴士乘客輕傷，貨車司機被警方拘捕。



慘死跟車工人謝偉健（二十三歲），家中獨子，與雙親同住柴灣興民邨民澤樓一單位，據悉，他上班僅四天。肇事二十六歲姓陳司機，事後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被警方拘捕。據悉，他考獲輕型貨車牌不足一年，但差一天便取正式駕駛執照。



巴士拋錨 貨車撼至



現場為呈祥道近明愛醫院觀塘方向路面，並非交通黑點，時速限制為七十公里。昨晨十時許，姓陳司機駕駛掛P牌運載糧油輕型貨車，載着姓謝跟車工人沿呈祥道第二線向觀塘駛至近明愛醫院對開時，司機報稱切入第三線時，前面一輛載客三十八號線九巴，疑因故障停路中。據悉，巴士當時疑機件故障停下約十秒。貨車司機駛近欲切出最右邊第四線爬頭，見鄰線有車高速駛至，扭軚返原線時失控，車頭猛撞向巴士右車尾。



意外後貨車左邊車頭撞至被劏開及車斗嚴重損毀，部份糧油跌出路面，二十三歲跟車工人重傷昏迷，與手指輕傷貨車司機同被困；巴士司機及車上兩名女乘客亦輕傷。報警後，消防到場先救出司機，再撬開車頭廢鐵，花了約半小時救出跟車工人，與司機及三名巴士傷者院，但跟車工人送院搶救後不治，餘下四名傷者治療後無大礙。警方事後封鎖現場調查後，將貨車司機拘捕。警方呼籲目擊車禍的駕駛人士，如有車Cam片段或資料提供，可致電三六六一九○○○與警方聯絡。