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﻿P牌不可行三線及快線

2016-12-31 列印
　　昨日長沙灣P牌輕型貨車司機疑切線釀奪命車禍，法例規定P牌司機不可以駕車行駛路面有三線或以上的最右快線，否則屬違例被記分，發生意外導致傷亡時更要負上刑責。

　　運輸署在二○○九年二月九日規定，持暫准駕駛執照（俗稱P牌）的私家車及輕型貨車兩類新牌司機，在掛上P牌的十二個月暫准駕駛期內，司機行車時速不得超過七十公里，亦不可在設有三條或以上行車線的快速公路最右線（快線）行車，違例會被記分，甚至須延長暫准駕駛期半年。如違例犯嚴重傷亡意外，更可能要負上刑責，執照可被撤銷，甚至被判監禁。
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