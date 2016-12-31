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﻿食環署打擊「垃圾蟲」六黑點裝閉路電視

2016-12-31 列印
■食環署於港九六個棄置垃圾黑點安裝閉路電視。
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食環署針對港九新界六個棄置垃圾黑點，昨日起安裝閉路電視監察，以打擊「垃圾蟲」，有關試驗計劃將於半年後檢討成效。

　　食環署昨日起在中西區、深水埗區及元朗區六個棄置垃圾的黑點，包括中環士丹頓街已婚警察宿舍側巷、中環必列者士街、深水埗連翔道南行避車處、深水埗昌華街、元朗東堤街、十八鄉白沙村垃圾收集站，安裝攝錄機，實時監控黑點，當場檢控有關人士或透過錄像搜集的資料採取執法行動。

　　署方指，該六個黑點經常被人棄置垃圾，特別在午夜或清晨時份，往往引起環境衛生問題，希望透過計劃加強監察違例棄置垃圾情況，強調只有在採取法律行動時才會披露攝錄片段，若半年內都未能作出檢控，有關的錄像會被刪除，計劃在半年後會檢討成效。
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