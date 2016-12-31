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日報新聞 > 港聞

﻿七旬翁染H7N9 曾訪中山活禽檔

2016-12-31 列印
　　本港今年入冬以來確診第二宗H7N9禽流感個案，患者為一名有長期病患的七十歲男子，目前仍在瑪嘉烈醫院留醫，情況由穩定轉為嚴重。據悉，該男子早前到訪中山時，曾途經流動活禽攤檔。

　　該名男患者自本月二十六日起出現發燒、呼吸困難、嘔吐等病徵，翌日到聯合醫院求診並入住隔離病房，痰液樣本對甲型流感呈陽性反應，及後轉送至瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況嚴重，其密切接觸者未出現病徵。

  患者曾於本月十三日前往深圳及中山旅遊，逗留中山期間曾行經活禽攤檔，返港後曾在觀塘街市外一店舖購買冰鮮雞，但該店無活禽出售。

　　衞生防護中心發言人指，由於患者曾在港購買冰鮮雞，中心已與食環署展開調查，並正向內地當局了解病人外遊情況，尋找感染源頭。

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