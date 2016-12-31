﻿兩鬃獅蜥遭棄養 置玻璃缸當垃圾

一對鬃獅蜥慘遭主人當垃圾拋棄！昨早約九時半，一名食環署清潔工人，在荃灣鱟地坊發現一個內有兩條蜥蜴的玻璃缸，於是將牠們檢走，送至香車街垃圾站，通知清潔主管代為報警。警方接報到場，將兩蜥蜴帶署，事後交愛協人員處理。



屬本港常見品種



愛協發言人稱，撿獲兩蜥蜴均為褐色鬃獅蜥、長約一呎，身上沒有傷痕，有待獸醫作進一步檢驗。



發言人續指，如兩蜥蜴無人認領，將於三日後公佈領養訊息。



香港兩棲及爬蟲協會營運總監葉家恆稱，鬃獅蜥是本港常見的寵物蜥蜴品種，但牠的成長速度快，由小指頭大的嬰兒時期至成長到數呎長，僅需幾年時間。



他建議，市民在飼養寵物前，應先了解有關動物的習性及飼養方法。