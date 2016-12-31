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  • 2016年12月31日 星期六
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日報新聞 > 港聞

﻿回望2016

2016-12-31 列印
旺角戰場 農曆新年在旺角發生一場暴亂事件，示威者縱火焚燒雜物阻擋警察推進，並且使用磚頭攻擊警方，而警方則架設反暴盾牌，兩方一度對峙。伍明輝攝
警車遇襲 旺角暴亂當晚有蒙面示威者隨地拾起磚頭飛擲警車，警車慘成「眾矢之的」身負重傷。蘇正謙攝
新人上場 去屆立法會多次出現流會，時任代主席的梁君彥宣佈會議流會一刻，當時身任主席的曾鈺成凝望梁君彥，未知是否向梁暗示：「主席唔易做」。 何量鈞攝
請安靜吧 行政長官梁振英宣佈不競逐連任，及後「保護香港運動」成員到特首辦外「支持CY」，其間梁振英舉出手指「嘟嘴」，貌似示意支持者安靜。 黃賢創攝
張Sir「落更」 英勇殉職的高級消防隊長張耀升，捨己救人感動一眾港人懷着悲傷心情替他送行，同袍為其高尚情操致敬，最終張耀升正式「落更」長眠浩園。 蘇正謙攝
激動揮拳 梁頌恆與游蕙禎在宣誓時涉辱華，主席梁君彥拒絕為二人再次監誓及不許他們進入會議廳，二人其後硬闖會議室，在門外與保安推撞，其間梁激動揮拳，神情肉緊。伍明輝攝
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　 二○一六年走到盡頭，明天踏入二○一七年。回顧過去一年，社會大事不斷，令人悲喜交集，五味紛陳，祝願港人新一年能送舊迎新，迎難而上。
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