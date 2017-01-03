﻿違法闖管制區 亡命男女 青馬橋登頂危攝

青馬大橋任人攀爬，保安出現漏洞。五名男女昨早突破保安防線，徒手爬上青馬大橋塔頂，玩外國潮流玩意「高處危攝」（Rooftopping），並將照片上載互聯網，這次已是近半個月來第三批人士攀登青馬大橋拍照。警員接報到場，各人已自行返回地面，警方認為事件不涉刑事，准各人離去。管理青馬大橋的運輸署表示，職員從監察鏡頭發現這批擅闖者，即時報警；署方否認保安有問題，並強調保留追究權利。



昨晨七時許，青馬管制區保安員從閉路電視發現五名男女爬上約二百米高的橋塔，即時報警。據悉，警員接報趕抵現場時，五名男女已自行返回地面。警員及職員了解後，未發現財物損毀，相信事件不涉刑事，登記五人資料及警告後，准各人離開，案件列雜項處理。



大橋職員報警



涉事者將登上青馬大橋頂部的照片放上網，從三張相片所見，各人登頂後，有人扶着兩條纜索緩緩滑回地面，不見他們繫上安全帶，一旦失去平衡，有可能墮橋。另一張相片顯示，有一男子站在橋頂，由別人拍下全身照。



消息稱，爬上青馬大橋玩「高處危攝」的五名男女，分別是一名持加拿大護照來港的二十一歲外籍男子、一對持中國護照來港的姓周（二十七歲）及姓吳（二十三歲）男女，以及一對姓李及姓趙均為二十四歲男女，姓李男子為中大生物系畢業生。據悉，五人經西草灣青馬大橋橋底進入維修人員的專用通道，再沿主纜攀上橋塔玩自拍。



三批人兩周內橋上玩命



資料顯示，連同昨日發生的一宗，近十一日內已有最少三批人士攀登青馬大橋塔頂自拍。去年九月，一對外籍男女亦攀上青馬大橋橋塔頂，拿着自拍神棍拍下危站在天橋頂圖片，並將相片放上網。



負責管理青馬大橋的運輸署強調，大橋設二十四小時保安監察系統，職員發現五名男女爬橋塔，即時報警，不存在不知情或保安有漏洞的問題，但署方表示，會對涉事五名男女保留追究的權利。



運輸署稱保留追究權利



立法會保安事務委員會主席陳克勤批評這種危險自拍行為相當自私，除危害自身性命外，闖大橋禁區者一旦出事，將影響交通。對於青馬大橋屢次發生類似事件，他認為保安人員須負一定責任，並要求有關方面檢討保安是否存在漏洞。



針對警方沒採取行動，陳克強認為這會給外界傳達了一個很壞訊息，或吸引其他人群起仿效。 「今日入青馬大橋，聽日可能入機場。」陳表示，警方應採取適當行動，包括拘捕或起訴有關人士，不應不了了之。