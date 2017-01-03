﻿擅闖管制區可判監罰款

Rooftopping這種高危拍攝玩意早年在俄羅斯及烏克蘭興起。Rooftoppers不佩戴安全裝備，徒手攀爬高樓大廈或基建設施的高點，只為拍下「絕地靚相」或鳥瞰照片吸引網民讚好。網上不同社交網站都見這群「蜘蛛俠」的蹤跡，例如Instagram及facebook上均有「Rooftoppingofficial」的專頁，參加者不時分享世界各地進行Rooftopping拍得的驚險照片。



老外訪港玩命 網照瘋傳



近年這股風氣傳入本港，玩家挑戰的地點包括青馬大橋、尖沙咀K11及灣仔華潤大廈等。去年八月一對俄羅斯夫婦在互聯網上載一幅青馬橋頂的合照，引來逾兩萬名網民讚好。



執業大律師陸偉雄指，本港不少地方如水塘、機場及青馬大橋等被列為保安禁區，市民不得擅闖，否則違法。儘管自拍不算違法，但市民闖入禁區，則可能觸犯相關的管制條例。如有人擅闖青馬管制區，即屬違例，一旦被檢控定罪，最高可被判罰五千元及監禁半年。