﻿網民激讚「好心地」 良心的哥拾巨款銀包交原主

不少人「失魂魚」乘的士期間遺下銀包或手機，除夕夜狂歡過後更是打的失物的高峰期。一名良心的士司機在除夕夜拾獲一個銀包，發現內有四萬元，他送交警署，期望物歸原主，並把銀包照片上載網絡，留言：「有好多司機都覺得攞咗係正常，我都等錢用，但我始終都覺得就算得到（都）唔係自己嘅嘢。」網民激讚這位路不拾遺司機「好心地」！



的士司機Wai Wah Man在社交網站上載照片，指在除夕夜駕的士載客，一共拾到三個銀包及一個鎖匙包，其中一個內有約四萬元，從相片可見，銀包內有多張一百元人民幣及多張千元港幣，他將這些物件交往警署，指在警署報案室遇上銀包物主，即時交還物主，其後物主致電多謝他。



遭同行批「呃like」



他在留言指「（除夕晚）好多司機執到嘢」，又稱：「有好多司機都覺得攞咗係正常」，但他自言：「其實揸份車，有兩個小朋友，一定等錢使，但係（該筆錢對）失主可能更重要」，坦言：「好多同事聽到都話我低能，扮嘢。」他希望其他司機可改變拾遺不報的做法。



他透露，物主已取回銀包，並致電他說多謝，「佢（物主）話自己無能力畀錢多謝我，但聽到幫（到）佢，心情真係完全唔同！」



網民激讚司機「好心地」，網民Johnny So指：「好心有好報！敬佩你！」網民Perry Jam亦指：「好心司機，祝你新年快樂！生意興隆！」另一名網民Julie So亦大讚：「這就是專業。」



事件亦引起業界小爭拗，Wai Wah Man坦言被批評「呃like」、「出風頭」。本報聯絡他，他拒絕受訪，「因為我講得太多，老一輩司機已經知道我係話佢哋，我每一天都要依靠佢哋啲柯打工作，佢哋亦不停打畀我要我解釋，我後悔講太多。」



執業大律師陸偉雄指，拾遺不報等同將他人財物據為己有，在法律上等同盜竊，根據香港法例第二百一十章《盜竊罪》，涉大額款項個案，可判監禁，拾取金額愈大，刑罰愈重。



拾遺不報如同盜竊可判囚



汽車交通運輸業總工會的士分會主任杜燊棠指，如司機拾遺不報，銀包主人根據車牌報案，很容易找到司機，故司機一般都希望盡快將拾到財物交到警署或物主，以免麻煩。



