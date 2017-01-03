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﻿深水埗811居屋單位2020落成

2017-01-03 列印
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　　房委會公佈，位於深水埗發祥街西、樓高四十一層的居屋項目預計於二○二○年落成，將提供八百一十一個單位及地庫停車場。房委會指，參考地區意見後修訂規劃，調整住宅的坐向，遠離噪音源，並採取措施緩減噪音，又將兩座單向住宅大樓修改為一座雙向的住宅大樓，減少對景觀和通風的影響。

　　深水埗區議員梁文廣表示，有關項目的樓宇，原本靠近附近一所學校操場，引起社區關注安全問題，例如高空擲物的風險，現時修訂後的樓宇改為傾向貨倉一方，並將花園等設施置於學校操場毗鄰，相信新設計能回應社區關注，釋除社區和居民的疑慮。
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