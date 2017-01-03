 Advertisement
  • 2017年1月3日 星期二
  • 20º
  • 81%
熱門： 2017鄭欣宜飛鵝山楊采妮麥當勞

日報新聞 > 港聞

﻿有「毒」免費成人程式 安裝即盜個人資料

2017-01-03 列印
資料圖片
Previous Next

　　現時手機流動應用程式普遍，有不法份子透過電郵或WhatsApp群組，發送偽裝成免費成人程式等的連結，誘使機主下載，卻暗藏惡意程式，即時在手機植入病毒，以套取用戶個人資料，入侵其社交網站或銀行帳戶。

　　警方科網絡安全組高級督察戴子斌提醒市民，須定時素描及更新手機操作系統，安裝修補程式及防火牆，並建議應在官方認可的網上商店下載手機程式；一旦懷疑帳戶被盜用，如網上理財時發現可疑網頁畫面出現、電腦操作異常緩慢，應即時中止操作及聯絡相關公司。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd