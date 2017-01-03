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﻿海關聘90督察 起薪三萬六

2017-01-03 列印
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　　海關正招聘九十名督察，起薪點由三萬六千五百四十元起，預料一個空缺將有約一百五十名考生爭奪，投考者需通過兩輪筆試、小組討論、領導才能測試、體能測驗、《基本法》測試及遴選面試後，還需於本年底至二○一八年初入學堂受訓。

　　海關訓練學校校長范子光指出，過往光是小組討論便令不少人「肥佬」，合格率僅三成多。有考生過份進取，「只有自己講，不理會別人的意見」，強調海關工作講求團隊合作，考生須冷靜表達意見，聆聽和回應別人。
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