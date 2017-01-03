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﻿出位代理拉生意：破產可買樓

2017-01-03 列印
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　　地產代理之間競爭激烈，經常出現扭盡六壬，創作出吸睛物業廣告「𢱑生意」。日前「西環變幻時」專頁facebook，有網民分享一則寫有「無壓力測試，破產都可以買樓、」「頭三年免息免供」的物業廣告，引起熱烈討論。有網民質疑有否違反商品說明條例，反問「破產仲點會有錢買樓呀？」據破產管理署網頁的《經常查詢問題》中，有人問道破產人可否購買物業，例如一層樓宇或一架汽車等等？署方答覆是「不可以」。
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