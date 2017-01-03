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﻿雙程青年涉「虛構綁架」電騙案

2017-01-03 列印
        持雙程證來港的內地青年廖錦輝（十八歲），涉嫌與去年發生的多宗「虛構綁架」電騙案有關，案件昨日在東區裁判法院應訊，被告暫時毋須答辯，還柙至下月二十八日應訊。

　　案發於去年七月二十日至十二月三十日，報稱在內地任職售貨員的被告，涉嫌三次以不誠實手段，騙取三名受害人三萬元至十萬元，並於觀塘敬業里及旺角一間賓館，管有虛假的Visa信用卡。控方指，被告涉及另外三宗同類案件，需要更多時間，以待警方進一步調查。
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