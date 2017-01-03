﻿官司逼停業 重開無期 露營車營辦商︰拉完人先出指引

早前有出租露營車營辦商被控無牌經營旅館，最後在法庭獲判勝訴，涉事露營車受官司影響暫停營業，何時重開仍屬未知之數。營辦商負責人批評，當局當初有關的發牌指引，既含糊也不切實際，並且是「拉完人先嚟出指引」，形容非常荒謬可笑。當局回應，已制定適用於出租露營車的發牌程序和條件，但確實推出日期未定。



早前勝訴的大嶼山有機農莊有限公司負責人鄧先生接受專訪時憶述，二○一四年首次接觸牌照事務處，處方着他們循一本小冊子閱讀有關申請賓館牌照，「本書仔我哋都睇到熟晒啦！都唔見有相關嘅資料。」鄧先生其後去信屋宇署求助，結果也是徒勞無功。



直至二○一五年，鄧先生透過區議員尋求協助，事情彷彿出現了轉機，「牌照事務處講咗一句好關鍵嘅說話，就係任何人士以固定露營車作出租用途都係要拎牌嘅；我哋嘅露營車係屬於非固定，全部水源、電源同石油氣係可以隨時拔除，就係咁，露營車開始喺無任何牌照規管下營運。」



出租露營車推出後極受歡迎，每逢周末，顧客至少要提早半年預約，但隨着兩名職員一五年被捕，出租服務被逼暫停，長達半年的審訊期間，鄧先生驚覺牌照事務處才「突然」發出指引，「如果你出咗發牌指引，我唔跟住嚟做，你先嚟拉我㗎嘛，你無可能拉完人先嚟出指引㗎？」



鄧先生細閱下發現，該指引既含糊又不切實際，「佢叫我哋嘅露營車要放喺石屎硬地上，但我哋就係唔想傷害佢哋（草地），想保留返佢哋！」



政府未能回應發牌日期



露營車在香港被視為創意工業，鄧先生形容，政府的管理方法「好好笑」，「好笑在政府成日話要發展大嶼山，而我哋嘅露營車係好配合到，但政府就無考慮過我哋，仲要用錯誤嘅方法管理。」



民政事務總署轄下的牌照事務處回應，已於較早前制定一套適用於處理提供旅館服務出租露營車的發牌程序和條件，但卻未能回應發出牌照指引的確實日期。牌照處又指，會根據程序派員實地視察和評估，按實際情況審批。



