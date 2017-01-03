﻿功效有別 感冒藥勿亂吃

坊間有不少兒童及成人服用的感冒成藥，家長如欲給病童服用，必須依足正確用藥指引，先諮詢專家意見對症下藥為妙，以防小病變大患。文：衞兒



現時於本港一般藥房可以買到的感冒藥成藥，相比起處方藥物，功效較輕微，而且由於傷風感冒主要依賴自身免疫力方可痊瘉，故成藥所提供的藥效，亦多只能控制徵狀，例如紓緩傷風、感冒時的發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞，以至喉嚨發炎等症狀。



香港醫院藥劑師學會藥劑師蘇曜華指出，感冒藥除了抗病毒類用的處方藥物外，大致可分為抗過敏類及降熱鎮痛類的藥品，而當中又以降熱鎮痛類最為常見，包括阿士匹靈、撲熱息痛（Paracetamol）等。



抗過敏藥主要針對類似過敏的症狀，包括鼻塞、流鼻水及打噴嚏等，如果發展至有發燒、骨痛、肌肉痠痛時，即要改服降熱鎮痛類感冒藥。建議如自行購藥服用，最好向藥房註冊藥劑師說明病況，並按指示服食，或依藥物所標示的應用指引，選購服用。



複方藥品最易中招



除了單獨成份的感冒藥，現時市面上有很多複方感冒藥，它們都是混合了幾種不同成份的藥品，目的是一次過可抑制各種症狀。因應內含的不同成份，例如Paracetamol可助退燒止痛、Pseudoephedrine用於改善流鼻水、鼻塞情況等，如含有兩種或以上的不同成份，即屬於複方感冒藥。



選用時應留意，成份未必愈多愈好。因功效愈多，副作用亦愈多，尤其是一些含有減充血劑、抗組胺劑或鎮咳藥成份的藥物。長者、兒童及有長期服藥習慣的病人，均應小心服用，以防影響肝、腎功能。



此外，患者亦應避免將多種感冒藥混合服用，例如服食複方感冒藥後，再額外服用止痛藥，這隨時可出現雙重服藥的藥物超標情況，外國就曾有患者因而導致肝衰竭而致命。謹記撲熱息痛成份，如過量可致中毒及肝衰竭，故不建議自行服用多種藥物。



服維他命C補充劑



除了由於兒童所需要的劑量與成人不同外，孩子誤服成人感冒藥會導致明顯的副作用，甚至死亡。此外，由於兒童內臟功能未成熟，十二歲以下的兒童絕不可服用阿士匹靈，以防對其腦部及肝臟造成損害。除了病發後可服成藥紓緩外，適量服食維他命C或多吃含維他命C的鮮果，均有助感冒初發時增強免疫力，有效改善病情。