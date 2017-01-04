﻿躍升超蠅量級世界第一 曹星如拳霸天下

香港運動員勁揪！有「神奇小子」之稱的拳手曹星如（Rex），在世界拳擊組織（WBO）最新超蠅量級排名中，升至第一位，成為首位榮升「世界一哥」的香港拳手，意味他有資格挑戰來自日本的「世界拳王」井上尚彌。曹星如矢言會努力鍛煉，把握挑戰井上尚彌的機會。



現年二十九歲的曹星如，去年先後擊敗南韓拳手裴永吉和日本拳手前川龍斗，在WBO超蠅量級世界排名升至第二位，僅次墨西哥的Juan Hernandez。Juan Hernandez今年轉打磅數較輕賽事，放棄超蠅量級排名，令曹星如躍升一級，升上首位，有資格挑戰剛出爐的WBO世界金腰帶得主井上尚彌。



加倍鍛煉 自勉不分心



曹星如昨天表示，自己在WBO排名升上第一後，會集中精神，不能分心，加倍努力鍛煉得更好。他日前親身到日本，觀看河野公平和井上尚彌的WBO世界金腰帶爭奪戰︰「雙方的經驗和體能力量都很好，如果能挑戰井上，這個技術很好的對手，非常值得的。現在是最有機會挑戰的時候，一定要把握！」



總教練劉志遠坦言，對愛徒成績感光榮，並說升上WBO排名首位，雖有不勞而獲的感覺，但他在世界四大拳壇組織（Big Four）均排名頭十五，是全世界首次有華人拳手取得如此佳績。



三月力爭超蠅量金腰帶



挑戰井上尚彌前，曹星如將於三月十一日，在可容納八千名觀眾的會展，出戰個人職業生涯第二十一場賽事，對戰南非拳手Gideon Buthelezi，力爭IBO世界超蠅量級冠軍金腰帶。



已宣佈辭去財務司司長的曾俊華昨天在網頁祝賀曹星如：「First for Hong Kong. Knock them out!」(香港第一人。擊倒他們！).