﻿「謝謝您帶給我們歡樂」 《老夫子》之父 天堂站下車

家喻戶曉的本土漫畫《老夫子》，陪伴幾代港人成長，原創者王家禧日前器官衰竭，於美國離世，享年九十三歲。王家禧的兒媳婦邱秀堂在社交網站留言，宣佈家翁的死訊，她與丈夫王澤心情沉澱兩天：「人生旅程如列車，有人上車，有人下車。謝謝您（王家禧）在旅途中總是帶給我們歡樂！」



老夫子哈媒體公佈，《老夫子》漫畫家王家禧（筆名王澤），美國時間元旦日凌晨五時五十七分，因器官衰竭安詳離世，享年九十三歲。老夫子哈媒體董事長、王家禧兒媳婦邱秀堂在社交網站表示：「王澤和我心情沉澱了兩天。」「人生旅程如列車，有人上車，有人下車。謝謝您（王家禧）在旅途中，總是帶給我們歡樂！」



王家禧天津出生，一九五六年移居香港，六二年開始以長子王澤名字為筆名，在報章發表《老夫子》，初期「秦先生」先登場，故事以老夫子、秦先生、大番薯等幾個角色，描寫港人日常生活，人物個性顯明、幽默逗趣、文字簡潔，深入民心。



王家禧長子王澤因父親年紀漸老，在九五年、即王家禧七十歲時接力創作《老夫子》。老夫子哈媒體官網指，王家禧曾表示：「我的一生就像漫畫，我盡可能的讓『老夫子』，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。」



作品展《想入非非》延長至明午



不少漫畫家對王家禧的離世感可惜，本土漫畫家甘小文指，自小開始報章上看《老夫子》，喜歡它很簡單，對白不多，但人物表情豐富及生鬼，令他開始學畫四格及六格漫畫，又認為王家禧的創作具開創性，是不少「搞笑扮嘢」的漫畫及電影的來源。



由香港藝術中心策劃於灣仔動漫基地展出的《想入非非——老夫子漫畫作品展》原定今日最後一天展出，現延期至明日下午一時。昨天有不少老夫子迷前往展覽懷緬，大專生吳先生自言是忠實讀者，自小看《老夫子》，對王的離世感到可惜，他認為《老夫子》跨越幾代都非常精采。特首梁振英在社交網站上指，王家禧的《老夫子》是香港一代傳奇，對王家人表示慰問。



「秦先生」比「老夫子」更早出現



戴卜帽穿長衫是老夫子的標記，《老夫子》以詼諧畫風、四格短篇的特色，描寫六十年代社會百態，深受不同年代的大人小朋友歡迎。不少網民對老夫子作者王家禧離世表示哀悼，感謝漫畫陪伴他們成長，帶來無限歡樂。



王家禧五八年以筆名「萌芽」為《星島晚報》及《漫畫世界》繪畫，其後將創作的《老夫子》漫畫投稿至《星島晚報》，六二年成功獲刊登，當時他以長子「王澤」作為筆名。



王家禧七四年在報章中撰文透露，當時最早畫的人物其實是秦先生，但行家認為他的畫西洋味太濃；於是他參考小時候所看的漫畫「王先生」，塑造了老夫子的形象，將「王先生」身穿半截坎肩畫出來，再加一襲短袍，和一條紮腳的燈籠褲。「我想，這些東西大概很有中國味了吧，於是我畫了一個老頭樣子的人，為了表示中式，乾脆為老夫子加了頂瓜皮帽。」他稱，人物命名「老夫子」也表現出中國風味。



漫畫當年一出，大受歡迎，他在文章中曾說想不到香港有不少讀者，自己竟憑老夫子在漫畫界打出一條謀生之路，漫畫內容大多數以他本人為題材，「儘可能讓老夫子去逗樂讀者」。



不少網民在「老夫子」fb專頁悼念王家禧，「我由四、五歲睇到o依家就嚟三十歲，多謝你筆下嘅老夫子帶畀我哋童年歡樂」。相關新聞刊P62版