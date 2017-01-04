﻿貪污案開審 曾蔭權不認罪

前行政長官曾蔭權涉貪污案，昨天在高院開審，他面對首次被引用的行政長官收受利益控罪，以及兩項藉公職作出不當行為等罪，曾全部「不認罪」，主審法官陳慶偉決定遴選九名陪審員列席，預計審訊二十天，並下令傳媒暫只准報道被告面對的控罪內容、控辯雙方大狀及律師團隊的姓名，以及曾蔭權的保釋條件等。



現年七十二歲的曾蔭權，昨晨八時十五分扺達高院，其妻曾鮑笑薇及胞妹曾璟璇亦現身法院。曾太開庭前離開，至午飯時間前帶來自製三文治，曾蔭權得悉法庭外的會議室不准進食，決定乘坐駕離開法院。其律師團隊包括英國御用大律師Clare Montgomery、本地資深大律師鄧樂勤、大律師陳政龍；控方除律政司人員外，另外聘英國御用大律師David Perry，聯同本地資深大律師郭棟明、大律師黃佩琪出戰。



曾蔭權被控一項行政長官收受利益罪，以及兩項藉公職作出不當行為罪，他昨天三度說「不認罪」。首項行政長官收受利益罪，指他於一○年一月一日至一二年六月三十日，以深圳福田東海花園三聯式住宅物業的整修及裝修工程，作為他憑行政長官及行會主席身分，考慮及決定雄濤廣播有限公司提交的三項申請。



次項罪及藉公職作出不當行為罪，指他於一○年一月一日至一二年六月三十日，在雄濤提出上述三項申請而召開的行會會議上，沒有向行會披露或申報，隱瞞個人與雄濤主要股東黃楚標正就東海花園的三聯式住宅物業進行的事務往來及商議。



第三項藉公職作出不當行為罪，指他於一○年十二月一日至一一年七月三十日，即設計師何周禮為東海花園住宅進行室內設計工程時，提名何周禮授勳，但沒有申報，利用授勳制度回饋何周禮。案件預計審訊二十天，根據法例各罪最高刑罰為監禁七年。



曾蔭權離開法院前向記者說：「新年進步」。當被問及為何答辯時聲沙，他回應：「老人家經常會聲沙」，又多謝大家關心。