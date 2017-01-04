﻿蠱惑賊扮日客 搶80萬玉鐲

獨行鴨舌帽男賊，昨午扮日本遊客進入油麻地一間玉器店，以日及英語向老闆娘聲稱購買一對價值八十萬元的玉鐲。未料女事主拿出玉鐲後，即被賊人搶走，她窮追不果報警。



現場為廣東道五百三十號一間玉器店，昨午一時許，一名年約二十歲、戴黑色鴨舌帽、穿黑色風衣及灰色長褲的男子進入店舖，以日語向四十歲姓林老闆娘稱要買飾櫃內一對價值八十萬元玉鐲。



初時疑匪見女事主不明白其說話，遂轉以英語溝通，自稱是日本遊客。林不虞有詐取出玉鐲連包裝時，對方即伸手搶走及奪門逃走。林隨即尾隨追趕，沿途大呼「搶嘢！」鄰近多名熱心玉器店職員聞聲加入追捕，惟追至佐敦道被賊人狡脫。



老闆娘事後報警，警員到場一度附近兜截疑匪，但未有發現。案件列作盜竊處理，警員其後翻查閉路電視片追緝賊人歸案。