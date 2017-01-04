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﻿康文署否認為故宮館「消毒」

2017-01-04 列印
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　　西九文化區興建故宮文化博物館一事，引起社會廣泛討論，康樂及文化事務署副署長吳志華昨出席一個介紹故宮節目的活動時（見圖），否認有關節目為故宮文化博物館作宣傳或「消毒」，政務司司長林鄭月娥及西九文化區管理局人員，將在星期五到立法會交代事件。

　　吳志華多次被問及署方是何時得悉興建故宮文化博物館事件，他均未有回應，並重申該項目是由西九文化區管理局與故宮博物院共同推展，非康文署的活動，不過他強調，署方歡迎香港和故宮透過興建香港故宮文化博物館加強彼此的合作。

　　香港旅遊發展局主席林建岳認為，故宮文化博物館可與西九文化區M+藝術館互相配合，有利吸引世界各地高消費的過夜旅客來港。
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