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﻿美股中段升34點

2017-01-04 列印
　　美股本年首個交易日高開，杜指中段報一九七九七點，升三十四點；納指則報五四○三點，升二十點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點二六港元，升零點二六港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點○三港元，升零點○三港元。紐約期金中段報每盎司一千百六十三點一美元，升十一點四美元；紐約期油則報每桶五十二點八一美元，跌零點九一美元。
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