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﻿【鐵路直達】5個親子行山好去處

2017-01-05 列印
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　　2017年到了！除了食瞓行商場影相，另一個好節目就是到郊外遠足，既可全家人親親大自然，又可以俾小朋友「放電」。不過香港部分行山路線頗為偏僻，亦具一定挑戰性，小朋友未必適合行。介紹幾條搭港鐵輕鐵直達的親子遠足路線，4歲以上小朋友已可行，各位爸媽不妨參考一下，趁假期一起出去走走吧！請登入http://bit.ly/2hPzWJK
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