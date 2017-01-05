﻿重案組拘地盤判頭 一枝竹攞命 路人插爆頭

荃灣一個建築地盤發生飛竹奪命慘劇。一名男子疑被地盤墮下長二點五米的棚竹擊中頭部，頭破血流，重傷倒地，他一度身體顫動，送院後傷重死亡。警方初步調查，疑棚竹由地盤墮下，拘捕一名地盤判頭調查。



現場為永順街五十九號荃灣公園、港鐵荃灣西站上蓋一個樓盤地盤對開海傍。地盤興建兩座大廈，大廈搭有棚架及綠色圍網，每座樓高四十八層，由該樓盤步行至港鐵荃灣西站約十分鐘。



目擊者：事主痛苦顫動



昨晨十一時許，一名六十二歲姓蔡男子途經樓盤對開的荃灣公園海傍，一支長約二點五米、直徑六厘米竹枝突然從高處飛墮而下，直落公園海傍，蔡男頭部被飛竹擊中，血流如注，重傷昏迷倒地。途人報警求助，消防及救護員到場為傷者急救，蔡男送抵醫院傷重不治。有目擊者稱，事主頭部受傷，地上大攤血跡，痛苦地顫動身體。慘死姓蔡男子為退休人士，案發時路經遇不幸。



涉容許物件從高處墮下



事發後，大批警員封鎖現場調查，地面遺下一條長二點五米的棚竹。警員懷疑棚竹從地盤高空直墮下，進入地盤調查，以涉嫌容許物件從高處墮下拘捕地盤一名四十七歲判頭，把他帶署扣查；案件交荃灣警區重案組調查。



意外後，荃灣海濱居民促進會在該會的facebook表示關注及擔心，有人稱不少家長帶小朋友路經海傍，下班時間又有很多居民及學生，已向區議員反映擔心生命安全。荃灣區區議員鄒秉恬表示，上址是通往荃灣西站的主要道路，過去未發生過高空墮物傷人意外。另一議員陳恒鑌稱，承建商應正視及交代事件，盡快做好補救措施，如在行人通道上方加裝安全網。



工會促地盤裝安全網



大律師陸偉雄表示，地盤承辦商及負責人有必要防止物件從高處墮下等安全措施，若發生容許物件從高處墮下意外，可遭檢控，最高被判罰五萬元及入獄一年。若地盤沒有安全措施而發生墮物引致命案，屬嚴重鹵莽及疏忽，可被控告誤殺，最高可判終身監禁。



事發後，建造業總工會理事長周聯僑到現場視察，向搭棚工人提出安全建議，工人鎅竹時須收集鎅斷的竹頭及竹尾，妥善收藏；每日收工前即時清理，並檢查是否安全。至於棚架掛上的安全網，可阻擋高空墮物，但工程人員要確保安全網沒有空隙，承建商應定期檢修。