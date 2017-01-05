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﻿熱血鐵騎士救馬路遊走學童

2017-01-05 列印
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　　網上流傳一段「鐵騎士勇救學童」短片，一名懷疑就讀特殊學校的學童，日前誤闖馬路，身邊車來車往，身陷虎口，一名途經鐵騎士見狀立即停車，將學童帶回路邊，獲網民一致激讚，並稱呼他為「熱血英雄」。

　　該名鐵騎士洋名Andy Wong，他昨日回覆本報查詢，感謝網民讚賞，憶述當日正駕車上班，突見一名男童在路中，遂下車救人，強調自己「非第一次救人，亦不會是最後一次」，盼望「大家不要怕麻煩，盡可能向有需要人士施以援手，不要令社會變得冷漠。」

　　警方回覆，前日早上八時許接獲一名市民報案，事後已聯絡到學童的家長，並將他安全送返學校，案件列作有人流浪處理。
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