﻿70歲以上司機須交驗身報告

年近八旬的士司機昨在紅磡開工期間撞車身亡，令人關注駕車人士或職業司機駕駛安全問題。有立法會議員認為的士行業人手短缺，難免出現老化情況，而驗身問題亦出現爭議。



本港法例規定患有指定疾病或身體傷殘的人士，例如癲癇症及未受控制的糖尿病患者，不可獲發駕駛執照，而年滿七十歲或以上人士，在新領或續領駕駛執照時，必須向運輸署遞交一份由註冊醫生填寫及簽署的體格檢驗報告表格，以證明申請人的健康狀況適宜駕駛。



立法會交通事務委員會主席的陳恒鑌認為，進一步的驗身規定一直在社會有討論但亦出現爭議，「驗嗰一刻無事係咪代表以後都無事」，他強調乘客的安全不容忽視，惟也要充份了解不同持份者的意見。