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﻿曾蔭權否認全部控罪

2017-01-05 列印
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　　前行政長官曾蔭權涉貪污案，前日開始在高等法院正式審理，案件昨踏入第二日。曾蔭權夫婦昨晨九時半乘七人車抵達法院，夫婦二人手拖手進入法院（見圖），主審法官陳慶偉將案件延至明天續審。

　　曾蔭權被控首次被引用的行政長官收受利益罪，以及兩項藉公職作出不當行為等罪，他全部表示「不認罪」。

　　主審法官陳慶偉已表明，案件將遴選九名陪審員列席，並下令傳媒暫只准報道被告面對的控罪內容，控辯雙方大狀及律師團隊的姓名，及曾蔭權的保釋條件等，審訊需時二十天。



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