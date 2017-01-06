﻿破曉攻 八鄉賊巢 飛虎擒內地爆竊黨

獨立屋及低密度豪宅頻頻遭爆竊，匪徒予取予攜，把財物掠光。警方經深入調查，鎖定目標匪幫，昨日清晨警員在飛虎隊協助下，直搗元朗八鄉賊巢，破門而入，擎槍擒下三名內地爆竊悍匪，疑其中一人為退役解放軍。警方初步懷疑他們與八宗爆竊案有關，起回約值五百萬元現金等贓物。



消息稱，警方懷疑賊人持有槍械等強力攻擊性武器，昨清晨約五時，在約十名飛虎隊隊員協助下，趁賊人熟睡攻入元朗八鄉長江村兩村屋。屋內三名疑犯及屋主在槍嘴下被飛虎隊員制服並拘捕，屋主其後被證實與案無關獲釋放。重案組探員在現場檢獲大筆現金及首飾等贓物，總值約五百萬元，又發現大量食物及飲品，相信賊人匿藏村屋準備長期部署犯案。警方疑有餘黨在逃，仍展開搜捕行動。



三匪來自鳳山及汕尾



被捕三名男子三十三至三十六歲，分別姓繆、姓羅及姓廖，其中兩人來自廣西鳳山，一人來自廣東汕尾，其中一人疑為退役解放軍，三人均持雙程證，但為避人耳目，偷渡來港，疑在農曆新年長假期間，準備食大茶飯，已匿藏於八鄉大江埔長江村數個月，疑部署犯案。警方相信他們沿水路偷渡來港，涉與新界南、新界北及西九龍最少八宗爆竊案有關。為保贓物，他們會派人逐少逐少運出本港。



涉至少八宗獨立屋爆竊



警方指，這幫匪徒與去年十二月二十六日大律師鄭若驊位於屯門樂翠街海詩別墅連環爆竊案有關，鄭損失三百萬元財物，其鄰居退休工程師潘樂陶則損失四萬餘元財物。



賊巢位於長江村，八十多歲姓李老翁擁兩村屋，自住一間，旁邊另一間面積約五百方呎村屋，三個月前租給一名男子，對方稱用作員工宿舍，其後有三名男子入住，不料被人利用作犯罪基地。



新界北總區刑事警司（行動）李桂華稱，近期新界北發生多宗獨立屋及低密度住宅爆竊案，警方高度重視。探員深入調查後，鎖定一個相信來自內地爆竊集團賊巢。







