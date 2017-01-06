﻿旗兵扮「裝修佬」匿村屋 攜專業爆竊架密謀生大茶飯

警方派飛虎隊剿破內地爆竊集團巢穴，拘捕三名來自廣東及廣西的男子，其中一人為退役解放軍。警方又搜出一批高科技爆竊工具，包括具夜視功能望遠鏡、爆破用的油壓剪、胡椒噴霧，甚至用作鑑定鑽石及貴金屬的鑽石鑑定器等，顯示這幫匪徒有備而來，疑稍後農曆新年食大茶飯。



警方指，該爆竊集團有組織及有計劃，分工非常精細，有專人負責勘測、把風及爆破工作，更有完善裝備。警方在三名被捕男子屋內檢獲一批爆竊用的高科技工具，包括用作踩線及把風用的具夜視功能望遠鏡，另有攝影機，以及用作爆破的油壓剪；賊人更會帶備鑽石鑑定器 ，可即時鑑定鑽石及貴金屬，亦有胡椒噴霧及利刀。



三疑匪晚出早歸



三名賊匪的巢穴位於八鄉大江埔長江村的鐵皮屋，戶主李伯憶述，三個月前在元朗錦田飲茶時遇到一名姓徐的茶客，徐自稱裝修判頭，欲租屋予夥計住，他不以為意，以月租二千元出租，其後有三名男子入住，其中一人姓廖，人稱「阿文」，其老婆不時會從內地來港探望他。他指，三人以廣東話溝通，觀察他們的言行舉止，似乎互相並非熟稔，甚少交談，平日晚出早歸，他以為三人做裝修黑工，無多理會。



屋主一度被飛虎槍嘴瞄準



李伯與女兒及女婿同住與出租鐵皮屋相連的另一間鐵皮屋，飛虎隊昨早行動時，李伯亦牽連在內，更一度被飛虎隊員用槍指住。他指，事發約清晨五時，他當時一人在屋內：「瞓到蒙查查，突然有人踢門，一腳踢爆我度門……戴頭套，用槍指住我。」同時，另一隊警員亦進入隔鄰屋，擎槍指向屋內三名男子，將他們拘捕帶署。



警方事後證實李伯無辜，向他交代其租客「搶嘢，喺出面打劫」。李伯表示曾在內地當兵，女兒及女婿都是退休警務人員，自言身經百戰，雖然被飛虎隊擎槍指住，但不感到驚慌。不過，他表示日後也不打算出租單位：「如果知道佢哋作奸犯科，十萬蚊都唔租。」他又提到，他所養的愛犬Bobby在警方破門一刻疑受驚，狂奔出走，如今失去蹤影，仍未尋回，他表示稍後會再到附近尋找，希望可找到愛犬。