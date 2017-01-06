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﻿蛇匪愈劫愈狼 擄人外出碌卡

2017-01-06 列印
■三名賊人疑非法入境，但部份人被發現持有雙程證。
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　　近年內地匪幫來港專門爆竊豪宅，最轟動是前年四月堡獅龍（bossini）創辦人羅定邦孫女羅君兒被綁架案，匪徒入屋擄人勒索；上月中，著名建築師馬儉思夫婦亦被入屋打劫，二人更遭挾持外出碌卡買金和提款。警方指，大部份爆竊案針對低密度單幢式豪宅，黃昏及長假期為爆竊案高峰期，呼籲市民提高警覺。

　　資料顯示，來港犯案的蛇匪主要是「貴州幫」及「廣西幫」，一般會以小集團行事，每當有蛇匪成功犯案後，返回內地會與同鄉分享經驗，包括偷渡路線、在港交通、豪宅地點及爆竊竅門等。

新界北爆竊案增加

　　警方數字顯示，去年首十一個月新界北總區爆竊案上升約百分之三點五，主要涉及低密度、單棟式豪宅。警方提醒住戶外出時要鎖好門窗，避免在家中存放大量現金及貴重物品，如有夾萬應固定在地面或牆上，並建議在家中安裝防盜系統及閉路電視，如發現可疑人士應報警求助。
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