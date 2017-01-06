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﻿鄉村冬防 區議員促增警力

2017-01-06 列印
　　新界區近年爆竊案頻生，元朗錦田選區區議員鄧卓然指，區內治安尚算可以，但近期「多咗一兩單」爆竊案，恐年近歲晚，爆竊陸續增多，村代表、區議員及警方已加緊提醒村民守望相助，做好防盜措施。

　　鄧卓然稱，近年八鄉、錦田一帶屋苑增加，區內警力完全不足。他憶述，過去警方會每日定期進村巡邏，如今僅依靠電話報案；村民大多數都因怕麻煩而小事化無，難以遏止罪案發生。鄧促請警方加派人手巡邏，呼籲村民不要怕麻煩，若看到可疑人士應主動向警方報案。
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