﻿ 「環境唔易做」 對經濟仍有信心 李嘉誠：單位太細個心唔舒服

長和（001）主席李嘉誠昨日出席一個晚宴時回應記者提問，就近日有地產商推出「納米單位」一事，他坦言：「太細（我）個心都唔舒服！」另外，他對今年經濟前景不表樂觀，形容「環境唔易做」，但個人仍有信心。本報記者



近期納米劏房新盤湧現，港人愈住愈細，李嘉誠表示：「太細（我）個心都唔舒服！」他又指「我個人唔喜歡太細，因為人有基本需要。」他稱，長實地產較少推出比例細的單位，「間中一間半間」。對於政府近期推出樓市加辣措施，他認為樓市仍會上升，但不會高到「太離譜」。



至於今年經濟前景，李嘉誠表示不能樂觀，坦言：「準備佢最差嘅都無問題」，指利息持續向上，政治問題仍舊緊張，「環境唔易做」，但就他個人而言仍對經濟有信心。對撤資傳言，他解釋：「如果局限在香港，規模一定細，除非我只做地產，但遲早都會爆，因為太多人做！」他舉例在香港最多只可有七至八百間店舖，因人口問題，而到全球便可做幾十億人口的生意，他表示現今全球有逾一萬間店舖，每年有千間的增長，反問：「外國賺錢來香港派息，有咩唔好？」呼籲外界不要過敏。



認同王光亞特首條件



另外，就特首選舉心水誰屬時，他笑言:「都知你（記者）問呢個問題」，指自己認同港澳辦主任王光亞提及行政長官應具備的條件，但未有回應支持何人，只是說：「希望選到大家喜歡嘅特首」。較早前王在《紫荊》雜誌提出下屆特首四大條件為「愛國愛港、有管治能力、中央信任、港人擁護」。



在晚宴上李嘉誠致詞時重申，其基金會的慈善工作，是他不變的承諾，未來歲月上將會投入更多資源，又分享自己常常提醒兒孫，有能力選擇和作出貢獻是一種福份。他又勉勵在場人士儘管國際政商挑戰處處，大家雞鳴起舞，繼續發揮創意，警惕應變。