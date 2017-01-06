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﻿警檢200公斤大麻花拘三人

2017-01-06 列印
■警方在元朗一空地搜出近二百公斤大麻花，市值二千八百多萬元。
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　　警方毒品調查科探員昨午掩至元朗一空地，搜出近二百公斤大麻花，市值二千八百多萬元，當場拘捕三名涉嫌販毒漢。

　　毒品調查科早前接獲線報，指有人在元朗區從事毒品活動，探員經兩個月深入調查後，昨午派多名探員掩至丹桂村路與水庫路交界路口空地，在附近一個貨櫃內外發現十個紅白藍膠袋及九個紙箱，撿獲三百二十八包大麻花，共重約一百八十點五分斤，市值二千八百萬八十六萬多元。現場三名男子以涉嫌販毒被捕，年齡介乎三十二至四十一歲，分別任職地產經紀及地盤工作。其間三人一度反抗，但仍被制服。
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