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﻿三度虛報炸彈 編劇促官判戒毒令

2017-01-06 列印
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　　為阻止女友登機欲求復合的癡情男編劇盧梓恆（四十一歲，見圖），去年八月三度報假案稱機場放有炸彈，及後被捕，他早前承認三項向他人傳達有炸彈虛假消息罪，案件原定昨日在荃灣裁判法院判刑，惟辯方律師指被告患上嚴重肺炎，早前在醫院留醫時，看到院友因吸毒導致健康問題，願改變初衷接受住院式戒毒治療。裁判官批准將案件押後兩周再訊，以索取進一步的感化報告。

　　裁判官又指，被告年輕、本性不壞，告誡他吸毒、濫藥可引致嚴重後果，既然他有悔意應跟感化官合作，爭取機會面對自己的問題。
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