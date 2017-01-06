 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌86點

2017-01-06 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報一九八五五點，跌八十六點；納指則報五四七三點，跌三點。滙控美國預託證券價格中段見七十七點三二港元，升零點○三港元；中移動美國預託證券價格則見四十八點二八港元，升零點○三港元。紐約期金中段報每盎司一千一百十三點三美元，升十八美元；紐約期油則報每桶五十三點二美元，跌零點○六美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd