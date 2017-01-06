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﻿飛竹殺人案 警查有否違建築例

2017-01-06 列印
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　　荃灣海濱長廊前日發生「天降飛竹」奪命案，一名六十二歲姓蔡退休漢慘遭天降地盤竹枝擊斃，昨早死者親友在警員陪同下，到葵涌殮房認屍。眾人神情哀傷。被捕四十七歲地盤判頭，目前獲准保釋，下月上旬向警方報到。

　　意外現場昨日仍未解封，有多名警員在場看守，途人行經附近時，需繞道而行。有涉事地盤工人透露，昨日接到消息指不用上班，但不知是否整個地盤停工。

　　昨午一時許，約十名重案組探員折返現場，有探員拿着望遠鏡視察地盤大廈，尋找飛竹墮下位置，之後進入地盤調查。

  警方指，正調查事件是否涉及人為疏忽，或地盤有否違反建築物條例。勞工處發言人亦表示，昨日已派員前往現場巡視，並會對事件作相關跟進及調查。
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