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﻿醫療儀器倡按風險分四級規管

2017-01-06 列印
　　政府計劃在月中，於立法會上提交立法規管醫療儀器的條例草案，將醫療儀器按風險分級，規管使用者的資格。

　　當局的顧問建議將風險水平分為四類管制，第一類為極高，第四類為低，部份須註冊醫護專業人員或受監督下才可以使用。根據建議，沒有儀器列作第一類；激光、微波、大腸水療法及植髮儀器被評為第二類，需要註冊醫護專業人員，或受註冊醫護專業人員在場監督。冷凍溶脂儀器、強烈脈衝光儀器、以及單極和雙極射頻儀器，將列為第三類，使用者需為註冊醫護專業人員、或受這類人員監督，或曾接受政府認可培訓；體外衝擊波、短波頻脫毛等列第四類，人人皆可操作。
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