 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 港聞

﻿海關檢值千萬私煙

2017-01-06 列印
　　海關一連兩日打擊私煙，分別在文錦渡管制站、葵涌和大埔，合共檢獲約三百七十萬支私煙，市值約一千萬元，應課稅值約七百一十萬元，拘捕三名男子及扣查三輛涉案車輛。

　　海關稅收及一般調查科私煙調查組指揮官劉玉龍稱，海關於本周二，在大埔截查一輛懷疑用作分銷私煙的私家車，檢獲約五萬八千支懷疑私煙，拘捕一名三十七歲男司機。

　　翌日，關員在文錦渡管制站截查一輛報稱載有雜貨的入境貨車，經檢查後，發現約二百九十萬支懷疑私煙收藏在一百七十三個紙箱內，並拘捕一名四十一歲男司機。同日，關員在葵涌截查一輛貨車，發現約八十萬支懷疑私煙，拘捕一名三十三歲男子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd