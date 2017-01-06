﻿立會垃圾桶爆炸案 學生認罪

立法會前年底就版權（修訂）條例二○一四進行二讀，但最終因法定人數不足流會。當晚立法會示威區發生垃圾桶爆炸事件，兩名男子事後被捕，他們被控串謀縱火罪，案件昨日開審，其中一名被告認罪，警誡下「稱好玩才點火」，准保釋候懲；另一被告不認罪。



另一被告不認罪



首被告香港廚藝學院學生葉卓賢（二十歲，見圖）在警誡下表示「因為好玩先至喺垃圾桶點火」，又承認當晚與網上結識的不知名人士到立法會外示威，雖然流會，但仍商討行動，以顯示無論如何都會針對「網絡廿三條」。葉稱自己負責「睇水」，他背向垃圾桶看有沒有保安或警察，以及阻止其他人靠近，並無收取報酬。



其代表大律師申請押後求情，獲准原有條件保釋，至下周四提訊；次被告為香港樹仁大學學生會前會長楊逸朗（廿三歲）由另一大律師代表抗辯，今日續審。