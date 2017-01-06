 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 港聞

﻿郵輪碼頭周日封路跑街馬

2017-01-06 列印
　　即將來臨的周日（八日），再有大型馬拉松活動。主辦單位昨日公佈臨時交通、封路及公共運輸安排，進出啟德郵輪碼頭的道路包括祥業街、承昌道及承豐道將預定於上午四時三十分至上午八時三十分實施封路措施，期間除大會指定車輛外，所有車輛不能進出啟德郵輪碼頭。市民可利用發展局發出的MyKE手機應用程式，取得運輸工具的情況。

　　今年的「香港街馬@九龍」活動，已踏入第四屆，曾參加該項賽事兩次的前香港田徑代表隊成員教練黎可基提醒參賽者要注意補水，提早一小時到場熱身。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd