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﻿涉非禮男童小學教師獲准保釋

2017-01-06 列印
　　一名三十二歲小學男教師涉嫌在其任教的小學內，撫摸一名七歲男童的下體，被控一項非禮罪。案件昨在觀塘法院提堂，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至下月十六日，以待警方進一步調查。期間被告獲准以五千元保釋外出。

　　控罪指，被告關展圖涉於去年十一月某日至十二月八日期間，在將軍澳某小學的遊戲室內非禮男童X。據了解，被告已不在該校任教。控方於庭上透露，被告疑於小息時犯案，又懷疑他涉及六次同類事件，惟警方仍須進一步調查。

　　據悉，警方已檢取被告的電腦調查內裏是否有違法照片。
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